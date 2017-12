Podemos no comenta la estrategia de defensa de los exconsellers, pero pide que el juez decida lo antes posible

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha rechazado comentar la estrategia de defensa de los consejeros catalanes destituidos en virtud de la aplicación del artículo 155, pero sí ha pedido al juez Pablo Llanera que decida cuanto antes sobre su puesta o no en libertad.

En rueda de prensa en el Congreso, Elizo ha sido preguntada por la negativa de algunos de estos consejeros, entre ellos Oriol Junqueras y Raül Romeva, a contestar al fiscal, y por la decisión del juez del Tribunal Supremo de no resolver hasta el próximo lunes sobre las peticiones de puesta en libertad. "No voy a criticar la estrategia de defensa, ni los plazos del juez del Supremo", ha contestado.

A su juicio, ya fue "grave" que los exconsejeros ingresaran en prisión, pues Podemos cree que no se les debió haberse abierto un proceso penal por rebelión, y no entienden que sigan en la cárcel y que no estén en libertad.