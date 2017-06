Podemos no ve cambios en el PSOE de Sánchez y le emplaza a aclarar "sin medias tintas" si rompe o no "la triple alianza"

Mayoral admite "preocupación" por los últimos movimientos del PSOE y exige decidir "o con Rajoy o con la democracia"

Podemos ha recibido con "preocupación" los últimos movimientos del PSOE en el Congreso que, según el dirigente del partido morado, Rafael Mayoral, "dicen muy poco" de los "supuestos cambios que puedan estar en marcha" tras la victoria de Pedro Sánchez. Por ello, le ha lanzado un ultimátum a los socialistas para que aclaren, con su posición ante la moción de censura al presidente Mariano Rajoy, si van a romper o no "con la triple alianza".

"Parece que de momento no tienen tiempo para España, sólo para su congreso", ha lamentado el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos aludiendo a asuntos como la actitud del PSOE en la comisión de investigación sobre Fernández Díaz o el apoyo de su socio electoral de Nueva Canarias a los Presupuestos de Rajoy.

"Está puesta sobre la mesa la posibilidad de sacar al Gobierno y de hacerlo en breve. Todas las fuerzas democráticas tienen que empezar a asumir si lo son o no, y eso significa pronunciarse sobre si están o no dispuestos a desalojar al PP y si se ha roto o no la triple alianza de la impunidad", ha avisado en rueda de prensa en el Congreso.