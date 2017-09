Podemos Región de Murcia recuerda que es el PP quien lleva "mintiendo 20 años a los vecinos" sobre el soterramiento

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha condenado los actos violentos ocurridos estos días "que nada tienen que ver con la Plataforma Pro-Soterramiento y sus pacíficas y legítimas reivindicaciones", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Urralburu ha pedido al Partido Popular que no use "los actos violentos de un grupo muy reducido de personas" para "atacar a Podemos o a la Plataforma Pro-Soterramiento". Al PP "se le ve el plumero, después de décadas mintiendo y robando ahora intentan desviar el foco de atención sobre un problema que han generado ellos y sobre el que no tienen ninguna respuesta", ha añadido.