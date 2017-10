Podemos acusa a Rajoy de "suspender la democracia en Cataluña y en España", con el apoyo del PSOE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "suspender la democracia", no sólo en Cataluña sino también en España, y de "romper los consensos de los pactos del 78 de convivencia territorial".

Además, ha criticado que las "excusas que ha dado Rajoy para no dialogar se caen por su propio peso" porque, según ha recordado, el propio expresidente del Gobierno José María Aznar "negoció con ETA".

Echenique ha sido especialmente duro con el PSOE, al que ha acusado de incumplir todas sus promesas y faltar a su palabra cuando hablaba de plurionacionalidad, pedía la dimisión de Rajoy o planteó la reprobación de la viceprensideta, Soraya Sáenz de Santamaría, que después retiró. "Todo eso no lo va a olvidar la ciudadanía de nuestro país", ha avisado.

"En estos momentos estamos en shock por la suspensión de la democracia, no sólo en Cataluña sino en España. Tendremos que reunir a la Ejecutiva de Podemos para decidir qué hacemos de ahora en adelante. Lo que nosotros vamos a seguir aspirando es a echar a Rajoy, a un presidente pirómano", ha apostillado.

En todo caso, ha destacado que en estos momentos lo fundamental es "llamar a la calma" y no tomar decisiones precipitadas. "No hay que actuar como acaba de Rajoy incendiando nuestro país", ha reclamado, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Gobierno para que no recurra a la fuerza en las movilizaciones convocadas en Cataluña contra el 155 y la encarcelación de los líderes de ANC y Omnium.