Podemos e I-E rechazarán las cuentas navarras si contemplan partida para el TAV y EH Bildu ve "complicado" apoyarlos

El Ministerio está "preocupado" por la falta de respuesta del Gobierno navarro sobre el convenio propuesto, según Beltrán

En concreto, en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha avanzado que la coalición abertzale no vería con "buenos ojos" y sería "muy complicado" que apoyara unas cuentas en las que se recogiera financiación para la ejecución de "lo que en su día pactaron UPN y PSOE en el anterior convenio".

En representación de Podemos, Mikel Buil ha subrayado que "probablemente" lo que hará la formación morada es no apoyar los Presupuestos de 2018 si contempla una partida para este proyecto "desproporcionado", para el que ha demandado acometer "un proceso de participación".

"No vamos a aceptar un proceso de participación que se base solo en exponer un modelo conveniado. Queremos que el Gobierno abra un periodo en el que reciba las propuestas de la sociedad civil para valorar las alternativas", ha reivindicado Buil.

Por parte de I-E, Marisa de Simón ha remarcado que el TAV "sigue condicionando el apoyo a los presupuestos" por parte de la coalición y ha reiterado que no apoyarán unas cuentas que "supongan una inversión o un anticipo de obras en un proyecto en el que no estamos de acuerdo y no compartimos".