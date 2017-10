Podemos, sobre su entrada en el Govern: "Quedan dos presupuestos por aprobar. Nadie debería cerrar la puerta a nada"

El diputado de Podemos Alberto Jarabo se ha manifestado este lunes sobre la posible entrada de su formación en el Govern y ha aclarado que "quedan dos presupuestos por aprobar", por lo que, según ha dicho, le parece "aventurado" decir que estamos en la recta final de la legislatura.

Jarabo se ha referido de esta forma a las manifestaciones de la portavoz del Govern, Pilar Costa, el pasado viernes, quien dijo que el Govern "no contempla" la entrada de Podemos en el Ejecutivo ya que no creen que sea "lo más prudente" ahora que se está en la "recta final" de la legislatura.

Con todo, el parlamentario de Podemos ha manifestado que le "alegra" que en el Govern "se vean con la fortaleza suficiente como para no apelar a nuestra entrada. Me parece legítimo y comprensible", ha apuntado, si bien ha insistido en que decir que estamos en la recta final de la legislatura "no es adecuado".