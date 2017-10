Podemos acusa al Gobierno de hacer "leyes a la carta" para las grandes empresas y pide "no alentar el alarmismo"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado este viernes que el Gobierno haga "leyes a la carta" para ayudar a "grandes empresas" y ha pedido no caer en el "alarmismo" tras la aprobación del decreto para agilizar la movilidad de las sedes sociales de las empresas porque, a su juicio, "no implica ni que se vaya a mover ni una máquina de café de Barcelona a Alicante".

"Esa relación especial entre el Gobierno y las oligarquías es digna de estudiarse", ha enfatizado, al tiempo que ha aprovechado para "llamar a la tranquilidad" y "no alentar el alarmismo" a raíz de la aprobación del decreto ley este viernes.

Según Echenique, "cuando una empresa cambia su sede social, en el fondo no está moviendo una máquina de café". "Y no digamos ya puestos de trabajo o edificios", ha apostillado, para insistir en que "en el fondo no es una medida para tranquilizar a los inversores y la gente que tiene depósitos en esos bancos".