Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu embisten contra Casado por apuntar que Puigdemont podría acabar como Companys

Voces de la formación morada piden que aclare sus palabras o dimita y ERC y PDeCAT le llamen "miserable"

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado, refiriéndose al encarcelamiento de Companys ordenado por el Gobierno de la II República, y no a su ejecución por parte del régimen franquista, que ocurrió años después.