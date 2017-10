Podemos Andalucía comparte con Bescansa que el partido se dirige "mucho" a los catalanes y no explica bien su postura

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha explicado este miércoles que la formación en Andalucía comparte con la exdirigente y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, que el partido "se ha dirigido mucho" a los catalanes y que no ha sabido explicar bien cuál es su postura ante la reforma constitucional.

Así lo ha expresado Gómez, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, después de que Bescansa haya reprochado a Podemos haberse olvidado de mostrar cuál es su proyecto político para España. "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", ha resumido.

Al respecto, la dirigente andaluza ha considerado que Bescansa ha manifestado algo que "comparte toda la organización pero que no se ha sabido explicar bien", que no es otra cosa que defender que la salida a la crisis catalana debe ser celebrar un referéndum legal y pactado pero que esto "ha hecho que no se haya puesto el acento suficiente en que cualquier cambio en el encaje de Cataluña con el resto de España debe pasar por una reforma constitucional siguiendo todos trámites previstos".