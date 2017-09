Pisarello dice que el acuerdo con el Govern no incluye ninguna firma y respeta el informe jurídico

Advierte de que habrá movilizaciones ante una respuesta del Gobierno central "típica de un pirómano"

Pisarello ha recordado que no comparten la hoja de ruta de la Generalitat y que la unilateralidad se ha mostrado ineficaz, pero ha tachado de desproporcionada esta respuesta , por lo que el PP no sólo pasará a la historia como el partido con más casos de corrupción, el que no ha dado una respuesta a la crisis social, sino que ha generado una crisis sin precedentes en materia territorial por no querer escuchar un clamor mayoritario".