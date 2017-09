Perito ratifica que la Comunidad de Madrid incurrió en múltiples irregularidades al contratar con Correa

El perito de la Intervención General del Estado (IGAE) ha ratificado este martes ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005) la operativa irregular en la que incurría la Comunidad de Madrid en dicha etapa en sus contratos con la red de empresas de Francisco Correa, que incluía el conocimiento previo por éstas de los pliegos de las adjudicaciones, el fraccionamiento de contratos y plazos muy cortos para evitar la concurrencia de otras sociedades.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Concha Sabadell y en términos generales el perito ha señalado las principales irregularidades en la contratación pública que él había revisado, y que pasa por la inclusión criterios de valoración de las licitaciones de "carácter subjetivo" ,que permitían otorgar de forma arbitraria los puntos a las ofertas presentadas empresas de la trama corrupta. Además, dicha atribución de puntos no se motivaba y en algunos casos los pliegos los conocía antes el licitador e incluso los modificaba de acuerdo a sus intereses.

"En la administración pública una empresa privada no puede participar en la elaboración de los pliegos", ha insistido el experto, para añadir que en algunos contratos públicos que él ha analizado las empresas de Correa tenían el pliego con antelación, lo iban modificando y adaptando a sus necesidades. "Esto no es normal, porque tiene una ventajas el licitador que no conoce otro licitador", ha indicado.