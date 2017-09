Pedro Sánchez pide no participar en el referéndum y que los independentistas vuelvan a la legalidad

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado a no participar "en un proceso que no es democrático", y a los independentistas a "recuperar la senda de la legalidad". Además, ha hecho "una llamada a la calma" este domingo y "al diálogo" el día 2, "jornada de reflexión", para que "gane la convivencia".

"No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha afirmado Sánchez.