Pedro Sánchez elude comentar la prisión para Sànchez y Cuixart y pone en manos de Puigdemont evitar el 155

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha eludido comentar la encarcelación del líder de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmase que era "desproporcionada" esta actuación. Además, sobre la situación actual, ha incidido en que está en manos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE no me pronuncio sobre las cuestiones judiciales, me gusten más o me gusten menos", ha enfatizado, antes de insistir en que las decisiones judiciales "se corresponden" a ese ámbito y no a la política.