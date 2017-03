El equipo de Pedro Sánchez estudia pedir al PSOE que limite la recogida de avales para no "tensionarse" antes de votar

Elorza, coordinador de los debates sobre el modelo de partido, propone evitar así "presiones sobre la militancia"

El equipo del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez está debatiendo sobre la posibilidad de plantear al partido que ponga límites a la recogida de avales de los aspirantes a las primarias, para evitar que este proceso pueda "someter a un estrés a la organización" y llevar a "ejercer presiones sobre la militancia", que generen una tensión "innecesaria" antes del día de la "votación libre" en las urnas.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el diputado vasco Odón Elorza, que es el responsable del capítulo sobre el modelo de partido en los trabajos en torno al proyecto político con el que se presentará Sánchez a estas primarias.

Una vez presentada las bases de su proyecto, el equipo se ha organizado en diez comisiones, coordinadas por el economista Manuel Escudero y el sociólogo José Félix Tezanos, en las que se debaten las propuestas para el proyecto final, que, después, se convertirá en enmiendas a la ponencia que prepara Ferraz para el 39 Congreso.

En la comisión 'El nuevo PSOE, el PSOE de la militancia', su coordinador ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cambiar el reglamento de congresos para fijar un tope por arriba en el número de avales que necesita un precandidato para convertirse en candidato.

En la actualidad, el PSOE exige que los aspirantes a la Secretaría General presenten las firmas de un mínimo del 5% de los militantes (algo más de 9.000, a falta de cerrar formalmente el censo) para poder concurrir a las primarias, sin ningún límite.

Sin embargo, el exalcalde de San Sebastián ha planteado que ese mínimo se rebaje al 3% y que se ponga un máximo del 10%, para evitar la "intención de algún candidato de recoger muchos avales", que puede "tensionar la organización y crear situaciones en la que se empuja a militantes a firmar avales para un candidato, cuando está pensando en votar libremente a otro".

"SE VA A PRODUCIR UN AFÁN POR COMPETIR"

A su juicio, en este proceso "se va a producir un afán por competir en la recogida de avales sin límites, que puede someter a un estrés a la organización y puede llevar a ejercer presiones sobre la militancia por parte de los aparatos para obtener en esa especie de competencia, un gran número de avales".

Por eso, defiende la necesidad de "simplificar" este debate y evitar esa tensión "poniendo un tope" que no convierta la recogida de avales en "una votación adelantada", de lo que luego será "la votación libre de cada uno en las casas del pueblo".

"Lo importante es garantizar que la militancia, toda ella, pueda votar con información, con debates previos y sobre todo con mucha libertad el día de la votación en las urnas", ha subrayado.

PARA LAS PRÓXIMAS PRIMARIAS

El diputado socialista ha reconocido que estos cambios no se podrán aplicar a este proceso, pero ha defendido que hay que plantear el debate para las próximas semanas. Eso sí, ha asegurado que, aunque no lo han "decidido", los 'sanchistas' intentarán "no hacer un esfuerzo más allá de lo necesario" en la recogida de avales.

En las primarias de 2014, Pedro Sánchez presentó 41.388 avales; Eduardo Madina, 25.238 y el candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, 9.912. El ex secretario general, que ganó las primarias, obtuvo cinco veces más firmas que el diputado vasco en Andalucía.

El plazo para recoger las firmas en esta ocasión --de entre diez y veinte días-- lo fijará el Comité Federal el próximo 1 de abril, en la reunión en la que diseñará el calendario y pondrá la fecha de la votación en las urnas.

SEGUNDA VUELTA Y MAYORÍA GARANTIZADA EN LA EJECUTIVA

Al margen de este asunto, la comisión que elabora el proyecto que definirá el modelo de partido de Pedro Sánchez también estudia una propuesta que comparte con otro de los candidatos a estas primarias, el exlehendakari Patxi López. Se trata de la introducción de la doble vuelta en esta elección, para que el secretario general sea elegido con más del 50% de los apoyos.

Además, encima de la mesa está la posibilidad de que el secretario general elegido en las urnas tenga derecho a designar al 51% de su Ejecutiva, para "garantizar la estabilidad" de la dirección. Eso sí, también plantean la obligatoriedad de que haya "representación de las minorías" y que todos los candidatos que concurran a las primarias estén representados.

En sus propuestas también se otorga importancia a la Comisión de Ética y Garantías, que quieren que integren "personas absolutamente preparadas, capacitadas e independientes" y que también actúe como "defensor del militante"; y al gerente, que plantean que se elija "de modo independiente por el Congreso" del partido.

El catálogo de medidas se completa con el compromiso de someter al PSOE, a nivel federal y autonómico, a una auditoría externa cada dos años para analizar los "errores, carencias y vicios" en el funcionamiento democrático del partido y evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos electorales.

Una vez los equipos de trabajo concluyan todos los debates del proyecto, se aprobará un documento final, que se espera tener listo a finales del mes de abril, y que luego se tratará de trasladar vía enmiendas a la ponencia marco de Ferraz.