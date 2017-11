Pascal (PDeCAT) cree que Puigdemont debe repetir como presidente aunque no gane JuntsxCat

"Este país no es independiente, y por tanto seguro que algo no hemos hecho bien"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha apostado este viernes por que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, repita en el cargo tras las elecciones del 21 de diciembre "por todo lo que ha pasado" aunque la lista que encabezará, JuntsxCat, no sea la más votada.

"El presidente legítimo es él y me parecería muy extraño que, aunque no ganara la lista del presidente Puigdemont, no se le invistiera", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.