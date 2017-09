El Parlamento Vasco apoya el referéndum de Cataluña con el voto de PNV, Bildu y la abstención de Podemos

El Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV y EH Bildu, ha mostrado su "apoyo y respeto" al referéndum soberanista de Cataluña convocado para el 1 de octubre, y ha rechazado cualquier medida que pueda adoptar el Estado español en contra de la consulta.

Iriarte ha defendido que el referéndum es "legal y legítimo", y ha denunciado que, con sus medidas para impedirlo, el Estado español "ha vulnerado la libertad de reunión, asociación y expresión". Por ese motivo, ha acusado al Ejecutivo central de haber dado "un auténtico golpe de Estado de facto", y ha afirmado que en este asunto ya no sólo está en juego la "independencia" de Cataluña, sino la propia democracia. "O se está con la democracia o contra la democracia", ha asegurado.

No obstante, ha advertido de que "las emociones y los sentimientos de pertenencia no se pueden extirpar ni imponer", por lo que ha rechazado que el Gobierno español recurra a la "fuerza" para hacer frente a quienes no coinciden con sus posiciones en esta materia.