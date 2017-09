El Parlamento de Navarra rechaza posicionarse contra el "desafío secesionista" en Cataluña

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por UPN que pedía rechazar "el desafío secesionista emprendido en Cataluña, así como el intento de convertir a sus ciudadanos en extranjeros".

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "a los navarros no nos gustaría que nos dijeran desde fuera lo que tenemos que hacer", por lo que ha pedido que "no cuenten con nosotros para decirle a la sociedad catalana lo que tiene que hacer. ¿Cómo vamos a negar para la sociedad catalana los derechos que reivindicamos para nuestra sociedad?", ha indicado, para reiterar su apuesta por "el diálogo y la negociación" para buscar una solución.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que ha escuchado "muchas palabras" en este debate, "pero tenemos 4.000 efectivos de policía amenazando la democracia" en Cataluña. "Esto no es un referéndum por la independencia, es un referéndum por la democracia. Podemos está defendiendo el derecho a decidir, dejando claro que un partido de Gobierno no se puede proponer derrotar a los ciudadanos a los que gobierna", ha indicado, para afirmar que "hace falta un proceso constituyente que blinde los derechos sociales para todas las naciones españolas".

Por su parte, la parlamentaria del PSN María Chivite ha apelado "al debate sereno, tranquilo, reflexivo y constructivo; al diálogo y al respeto de las diferentes ideologías". "Sólo así podremos abordar con la templanza y la responsabilidad necesarias un debate al que no contribuye en nada poner el acento en la diferencia", ha indicado. Además, la portavoz socialista ha indicado que "por las vías políticas se debe dar salida a esta situación", pero ha advertido de que "quien no respeta la ley, no tiene legitimidad para plantear una propuesta".

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha señalado que "la idea básica que viene a proponer UPN es que, frente al proceso político en Cataluña que busca ejercer el derecho de autodeterminación, nos agrupemos todos en torno a la Constitución del 78". "Nuestra respuesta es que ahí no nos esperen. No nos vamos a agrupar en torno a la Constitución del 78, no porque seamos independentistas, sino porque creemos que en esa propuesta no hay futuro para las clases trabajadores, las navarras, las catalanas, las españolas. Este es el problema político de fondo", ha indicado.