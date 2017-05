Iglesias, salpicado por un 'huevazo'en la manifestación de taxistas junto al Congreso

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha protagonizado una accidentada visita a los taxistas que protestan en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y, cuando se ha acercado a saludarles, se ha visto salpicado por el lanzamiento de un huevo por parte de uno de los manifestantes.

El huevo no ha impactado directamente sobre el líder de, peroy tambien a algunos de los dirigentes de su grupo parlamentario con los que se ha acercado a la concentración , como el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech.

"ME HA HECHO UN HUEVO DE ILUSIÓN ACOMPAÑAR A LOS TAXISTAS"

Iglesias se ha tomado con humor el incidente. "Me ha hecho un huevo de ilusión acompañar hoy a los taxistas en defensa de los servicios públicos y contra la privatización", ha bromeado en un mensaje en Twitter.

Me ha hecho un huevo 🙈 de ilusión acompañar hoy a los taxistas en defensa de los servicios públicos y contra la privatización 👇 pic.twitter.com/HaW0VACAgK

"No se puede subvencionar con dinero público a multinacionales que no tributan en España y que parasitan nuestro sistema y no cumplen las normas laborales", ha remachado.