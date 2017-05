Pablo Iglesias se reúne con Ana Pastor para intercambiar impresiones sobre su moción de censura a Rajoy

Irene Montero abrirá el debate presentando la moción y el turno del grupo se reservará a los socios de Podemos: IU, En Comú y En Marea

"Hemos estado hablando del debate y me ha transmitido que la moción de censura es un mecanismo muy importante y que le da toda la importancia como presidenta", ha explicado el líder de Podemos en declaraciones a los medios en el Congreso tras el encuentro, que ha durado 25 minutos y se ha producido a petición de Pastor.

El líder de Podemos no ha explicado en su comparecencia ante los medios si ha aprovechado su reunión con Pastor para trasladarle personalmente el malestar de su grupo por la fecha elegida por la presidenta para fijar el debate.

Los principales representantes de Unidos Podemos criticaron duramente la decisión de la presidenta de retrasar hasta el 13 de junio el debate de la moción de censura que habían registrado el 19 de mayo. "Lo urgente para España no lo es para el PP ni para la Presidenta del Congreso. Secuestran el Parlamento", denunció entonces la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

El líder de Podemos no ha podido concretar si el debate se extenderá durante un día o dos ya que, según ha afirmado, eso dependerá del tiempo que dediquen el resto de grupos a sus intervenciones. "Por nuestra parte no vamos a ser exhaustivos en el uso del tiempo. Aunque no tenemos límites, nos parece que en el 2017 hay que ser prudentes en estas cosas", ha señalado Iglesias.