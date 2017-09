El PSOE ve "razonable" que un guardia civil coordine la seguridad por el referéndum catalán

Pide a Podemos que "deje de enredar con confrontaciones" cuando se ha abierto un cauce en el Congreso para debatir

El PSOE considera una "medida completamente razonable" la decisión de la Fiscalía de encargar a un coronel de la Guardia Civil la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que participarán en el operativo de seguridad de cara al referéndum del 1 de octubre porque no equivale a "invadir competencias" de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra.

La secretaria de Igualdad ha hecho un último llamamiento para que España no dé el día 1 de octubre un "lamentable espectáculo" por el empecinamiento de los independentistas en llevar a cabo una consulta que "no puede calificarse de referéndum porque no es legal".