El PSOE apoya un uso limitado del 155 para convocar elecciones, pero aún confía en que se pueda evitar

Interpretan que este precepto constitucional permitiría al Gobierno español disolver el Parlament y adelantar los comicios

No obstante, los socialistas preferirían, y aún mantienen esperanzas, que no sea necesario aplicar este precepto constitucional porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actúe de tal manera que consiga evitar su puesta en marcha.

En la cúpula del PSOE están convencidos de que si Puigdemont no fue más allá en el Pleno del martes se debió a la presión que tiene de la comunidad internacional para que no haga una declaración unilateral de independencia con valor jurídico. Y si no lo hizo entonces, no ven motivos para que lo haga ahora.