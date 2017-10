El PSOE ve imposible que Iceta pacte con los independentistas mientras no renuncien a su plan soberanista

Insta a los diputados independentistas a que expliquen por qué no renuncian a su escaño tras la declaración de independencia

El PSOE ha avanzado este lunes que ve "muy difícil, por no decir imposible" que el PSC de Miquel Iceta pueda pactar con formaciones independentistas tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre si antes no renuncian a su planteamiento para separarse de España.

"La posición del PSC y del PSOE es muy clara. Nosotros no podemos apoyarnos en partidos que no compartan el modelo de país y de Cataluña que queremos", ha explicado el portavoz de la Ejecutiva Federal, Oscar Puente, en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz.

El portavoz ha aprovechado para reivindicar asimismo el papel que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha desempeñado en esta crisis, comportándose como "un hombre de Estado" que no tiene ninguna "urgencia en alcanzar el Gobierno de España a toda costa" y que cree en "un proyecto común para Cataluña y España".

Puente también ha instado a los diputados y senadores independentistas a explicar a sus votantes por qué no renuncian a sus escaños en el Parlamento español tras la declaración de independencia formulada por el Parlament catalán el viernes pasado porque "por coherencia" deberían abandonar la Cámara Baja, si bien el PSOE prefiere que se queden para posibilitar un diálogo.

"Nosotros creemos que todo lo que sea acatar las instituciones españolas y trabajar dentro de ellas es positivo porque eso facilita que al menos haya diálogo, pero les emplazo a que por coherencia expliquen cómo es posible que se declare la independencia y, al mismo tiempo, se mantenga la presencia en las instituciones de un Estado al que dicen ya no pertenecer", ha argumentado.

"Es mejor que estén, pero desde el punto de la vista de la coherencia como mínimo hay que denunciar en voz alta que no parece muy coherente hacer una cosa y la contraria", ha abundado, recordando que la comisión parlamentaria creada en el Congreso a iniciativa del PSOE para estudiar la modernización del Estado autonómico sigue su cauce y en ella los independentistas podrían presentar sus planteamientos.

NO VALORA LA QUERELLA DE LA FISCALÍA

Puente no ha querido valorar la decisión de la Fiscalía de querellarse contra los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron la declaración de independencia por tratarse de una decisión judicial. "El PSOE no se pronuncia sobre las decisiones de la justicia, ni cuando le gustan ni cuando no le gustan", ha señalado.