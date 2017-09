El PSOE apoya las decisiones de la Fiscalía y avisa a Puigdemont de que no puede ignorar al poder judicial

Ve "normal" la reunión de la Fiscalía con Mossos, Policía y Guardia Civil, pues son cuerpos que deben acatar las órdenes del poder judicial

El PSOE ha dado este martes su apoyo a las decisiones que está tomando la Fiscalía de cara a impedir el referéndum de independencia ilegal del 1 de octubre en Cataluña y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no puede "ignorar" al poder judicial, que es quien vela por la defensa de la legalidad en un Estado de Derecho.

En un intento de desmarcarse de Ciudadanos, Robles ha afirmado que el PSOE no necesita presentar ninguna proposición no de ley ni hacerse ninguna foto para dejar clara su posición de defensa de la legalidad en Cataluña.

Ciudadanos llevará el martes que viene al Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca que el Congreso dé su apoyo al Gobierno, al poder judicial y a los funcionarios en sus actuaciones contra el "golpe a la democracia" que supone el 1-0. Robles no ha avanzado el sentido del voto del Grupo Socialista porque aún no ha tenido acceso a la iniciativa.