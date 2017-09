El PSOE critica al Gobierno catalán por "enfrentar identidades"

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha criticado al Gobierno catalán por "enfrentar" identidades "en lugar de sumar" con la celebración del referéndum de independencia del 1-O y por estar practicando "lo contrario" a lo que debe al frente de las instituciones.

En este sentido, ha señalado que "no hay nada legítimo en democracia si no está sustentado en la ley", y ha opinado que el domingo no habrá ningún referéndum y solo "será un paso más en la confrontación". Además, ha advertido ante una hipotética declaración unilateral de independencia de que "nadie" la reconocería.