La Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE ha rechazado este jueves la "injerencia" y las "presiones inaceptables" de IU en relación al proceso judicial abierto al alcalde socialista de Caso, Tomás Cuería.

Así, han recorado a IU que los socialistas asturianos han sido pioneros en la aplicación del código ético para exigir responsabilidades políticas cuando a un cargo público se le abre juicio oral. Afirman que han actuado en todos los casos, no como otros partidos, como IU, que "ha tenido casos de cargos públicos, como el del exdiputado Ángel González, que se han resistido a presentar su dimisión pese a tener una condena en firme y en el que la coalición no actuó con la premura que ahora reclama".

La FSA-PSOE también recuerda que aún no se ha abierto al alcalde juicio oral. "Nos sorprende y creemos censurable la interpretación que IU hace del auto judicial", señalan en el comunicado, en el que recuerdan a la coalición que el denominado auto de acomodación de las diligencias al Procedimiento Abreviado, además de ser recurrible, no conduce necesariamente a la apertura de juicio oral, pues las partes acusadoras pueden pedir el sobreseimiento. "Que no sepan interpretar el auto judicial no significa que no puedan y deban consultar a sus asesores jurídicos", han señalado desde la FSA-PSOE sobre las declaraciones de los responsables de IU.