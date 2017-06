EUROPA PRESS

El nuevo portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, no podrá mantener este mes su primer cara a cara con Mariano Rajoy porque el presidente del Gobierno no asistirá la semana que viene al Pleno de la Cámara y no participará por tanto en la sesión de control al Ejecutivo.

El Gobierno ha informado este martes al Senado de la ausencia de Rajoy, ha explicado el vicepresidente primero de la Mesa, Pedro Sanz (PP), aunque no ha dado a conocer las causas. Será la segunda falta del presidente a una sesión de control este año porque tampoco acudió a la de abril, aunque en aquella ocasión el Gobierno se comprometió a compensar su ausencia.

Si esa compensación se produce, será ya a partir de septiembre porque la Cámara Alta sólo prevé celebrar en julio un Pleno para aprobar el techo de gasto y que no tendrá, en principio, más contenido que ese, no se incluirán preguntas a los miembros del Gobierno.

DESPEDIDA DE ARECES

El primera cara a cara con el nuevo portavoz socialista también se producirá en teoría tras el verano. Ander Gil ha sido confirmado como jefe de los socialistas del Senado este martes por la mañana y se incorporará esta semana a su nueva función.

Casi al mismo tiempo, su antecesor en el cargo se despedía del resto de miembros de la Junta de Portavoces del Senado. Vicente Álvarez Areces ha aprovechado la habitual reunión de los martes para decir adiós y el presidente, Pío García-Escudero, y el resto de grupos le han agradecido la relación y el trabajo de estos meses.

Areces llegó a la portavocía del Grupo Socialista del Senado con la Comisión Gestora que se puso al frente del PSOE tras la destitución de Pedro Sánchez, el pasado otoño, como secretario general.