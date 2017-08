El PSOE exigirá mañana a Rajoy que emule a Esperanza Aguirre y asuma su responsabilidad 'in vigilando' por Gürtel

Argumenta que no se puede poner de perfil ante la corrupción, una de las principales preocupaciones de los españoles

El PSOE exigirá este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que emule a la exdirigente de su partido Esperanza Aguirre y asuma su 'culpa in vigilando' por no haber controlado e impedido la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel.

En opinión del PSOE, el jefe del Ejecutivo y presidente del PP no puede parapetarse en que sólo tenía responsabilidades políticas al frente del partido. "Cuando alguien que ha sido presidente del partido tiene sentado en el banquillo a un tesorero y un gerente, tiene que asumir responsabilidades políticas, porque clarísimamente tiene una culpa in vigilando y porque no ha hecho todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan", ha adelantado Robles.