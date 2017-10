1-O- PSOE lamenta que Puigdemont no renuncie a la vía unilateral y le señala como responsable de la fractura en Cataluña

Elude cualquier crítica al Gobierno de Rajoy y defiende que para negociar, la Generalitat debe volver a la legalidad

El PSOE lamenta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya renunciado a la vía unilateral para declarar la independencia en Cataluña y le ha señalado como el "principal responsable" de la "fractura" que se vive en la actualidad en este territorio.

En una declaración sin preguntas leída desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha denunciado que Puigdemont no ha actuado como presidente de "todos los catalanes y catalanas" y se ha referido al pueblo catalán como una comunidad "uniforme que niega la diversidad".

Ábalos no ha hecho crítica alguna a la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de Mariano Rajoy --como el principal partido de la oposición acostumbra a hacer-- y ha dirigido sus dardos exclusivamente contra Puigdemont, al que acusa de no importarle "interferir" en la convivencia de los catalanes por "un interés político particular".