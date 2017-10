PSOE critica que Puigdemont pida diálogo mientras mantiene el desafío y rechaza un mediador externo al conflicto

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apuntado este jueves que el Gobierno catalán "no puede apelar al diálogo" al mismo tiempo que mantiene el desafío secesionista, por lo que instado al presidente autonómico, Carles Puigdemont, a desconvocar el Pleno del Parlament del próximo lunes que incluye la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Asimismo, el socialista ha rechazado cualquier mediador externo al conflicto, alegando que ese proceso de medicación deben ejercerlo las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

"No tiene ningún sentido introducir a la Iglesia o elemento fuera del marco político", ha declarado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, insistiendo en que no existe la necesidad de establecer una mediación externa ante el conflicto con Cataluña. "No lo veo", ha recalcado al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central y el catalán acuerden un interlocutor, y ha remachado: "No nos perdamos ahí, con elementos que se introducen y que no ayudan".