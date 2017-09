PSOE pide a la Generalitat que desconvoque el referéndum por provocar una fractura "tremenda" de la convivencia

Sánchez insta a Rajoy a iniciar un diálogo político con la Generalitat con el objetivo de que Cataluña "gane en financiación y autogobierno"

Ábalos ha justificado esta petición en que, además de no contar con las "mínimas garantías" democráticas, no hay posibilidad material de llevarlo a cabo y está provocando una "fractura tremenda" en la sociedad catalana.

"Las vías unilaterales en democracia no existen", ha advertido, antes de afirmar que Cataluña seguirá siendo España "antes y después del 1 de octubre", porque no será posible hacer una consulta ni simulacro de referéndum, no ya porque no existan las mínimas garantías legales sino porque ni siquiera disponen de los medios físicos para hacerlo.