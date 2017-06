PSOE y Ciudadanos se sumarán previsiblemente este jueves a la reprobación de la actuación política del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, planteada por Podemos, por la que se exige su dimisión o cese inmediato.

"No podemos tener un consejero que no esté a la altura, no podemos tener un consejero que esté permanente en la improvisación, en el chascarrillo, en la gracieta", como "la tontería de los abanicos de papel, que no es la primera ni la última vez que lo hará", ha manifestado.