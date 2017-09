PSOE-A sostiene que ha cumplido "escrupulosamente" con Ferraz en la PNL de Cs en defensa del Estado de derecho

Mario Jiménez acusa a Podemos de haber "vetado" enmiendas que los socialistas habían acordado con el partido naranja

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara andaluza tras la votación de dicha iniciativa --que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE-A, PP-A y Cs, y el rechazo de Podemos e IULV-CA--, Mario Jiménez ha argumentado que el Grupo Socialista andaluz ha cumplido "escrupulosamente la circular" que en su momento trasladó la dirección federal del PSOE "en la que se pedía que se incorporaran una serie de enmiendas" en la PNL que los socialistas andaluces han logrado que Cs acepte incluir en su iniciativa, si bien dos de ellas, formuladas 'in voce', no han podido votarse porque Podemos, "de manera sorpresiva y fuera de todo lugar", lo "ha vetado".

En concreto, el PSOE-A ha respaldado la iniciativa de Ciudadanos después de que se incorporaran dos de las cuatro enmiendas que había planteado a la misma (dos de adición, una de ellas 'in voce', y dos de modificación del texto, una de ellas también 'in voce'). Las dos enmiendas por escrito se referían al apoyo tanto a los andaluces que residen en Cataluña como a los alcaldes y concejales que defienden la legalidad constitucional.

En cuanto a las dos enmiendas 'in voce' que planteó el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, en el debate, no han podido tramitarse por la negativa de Podemos --se requiere unanimidad de la Cámara--, pese a que Cs estaba dispuesto a aceptarlas por no desvirtuar el contenido de la iniciativa. La primera enmienda 'in voce' se refería a sustituir, en el punto primero, la frase sobre apoyo "al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas" por una expresión general sobre apoyo "a las instituciones".