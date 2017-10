El PSC espera que Puigdemont "rectifique" y que Junqueras dimita por su daño a la economía catalana

Dice que ambos serán "los únicos responsables" si hay 155 y pide elecciones

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, espera que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, "rectifique" su respuesta al Gobierno central diciendo que no declaró la independencia en el Parlament, y también espera que dimita el vicepresidente, Oriol Junqueras, al acusarlo de perjudicar a la economía catalana.

En rueda de prensa en la sede del partido, Illa ha pedido a Puigdemont "que diga la verdad y deje claro que no declaró la independencia", y ha dicho que a los socialistas catalanes les ha resultado muy decepcionante su respuesta al requerimiento del Gobierno central.

"Debemos de ser el único país del mundo que no sabe si se ha declarado o no la independencia", ha ironizado Illa, que ha añadido que para el PSC no se declaró, pero que Puigdemont debería dejarlo claro por el bien de los catalanes y del autogobierno.