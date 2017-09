El PPN preguntará a Barkos por su posición respecto al "referéndum ilegal" de Cataluña

El PPN preguntará a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "cuál es su posición respecto al referéndum ilegal convocado en Cataluña".

"La presidenta ya ha dicho que se trata de una situación que requiere 'altura de miras por parte de los responsables políticos' y también ha hablado de 'solventar la convivencia de los diferentes anhelos políticos', lo cual no nos aclara su posición en absoluto", ha criticado Beltrán. "Barkos está acostumbrada a hablar sin decir nada; no sabemos si va o viene, se ríe de los navarros, pero no lo vamos a consentir", ha añadido.