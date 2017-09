El PP dice que el 23-F "pilló por sorpresa" pero ahora Rajoy está "advertido" e impedirá un delito de rebelión

Pons destaca el apoyo de la UE al Gobierno porque lo que se "jugó y perdió con el Brexit" no va a perderlo con un "golpe" en Cataluña.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha destacado este lunes el apoyo de la Unión Europa a las medidas que se están tomando en España para impedir el desafío secesionista, ya que, según ha dicho, el referéndum "no es solo contra España sino contra la Unión", que no está dispuesta a "jugársela" de nuevo tras el Brexit. En este sentido, ha dicho que si el golpe de Estado del 23-F "pilló por sorpresa", ahora Mariano Rajoy está "advertido" y no habrá urnas el día 1 de octubre.