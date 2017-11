El PP reclama que dejen de señalarle por la financiación autonómica y miren al PSOE que aprobó el sistema en 2009

El portavoz del PP, Pablo Casado, ha reclamado a los críticos con el sistema de financiación autonómica que "dejen de apuntar al sitio equivocado" en referencia a su partido y señalen como culpables al PSOE "y sus socios", que votaron a favor del sistema en 2009.

"No, no nos gusta", ha dicho sobre el sistema de financiación autonómica de ambas comunidades como del resto de las de régimen común, "pero lo aprobó el Partido Socialista", ha agregado. Para el portavoz 'popular', en la marcha del sábado en Valencia quienes aprobaron aquel sistema se manifestaron contra sí mismos y no contra el PP, "el único que votó en contra en 2009". Ha reiterado que el Gobierno trabaja en la reforma, pero que necesita sumar apoyos para sacarla adelante.