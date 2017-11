El PP subraya que reformar la Constitución exige el mismo consenso que en 1978 y rechaza que hayan rebajado expectativas

Casado dice que no cierran la puerta a una reforma pero alerta del peligro ante la "amenaza" del independentismo y el populismo

"No hemos rebajado las expectativas", ha afirmado Casado, después que tras constituirse este miércoles en el Congreso la comisión territorial promovida por el PSOE, el Grupo Popular anticipara que no acude a ese foro "con la idea de reformar la Constitución" sino a hablar de "modernizar y evaluar el Estado Autonómico".

"No se está cerrando la puerta a ninguna propuesta de otros partidos, pero hasta que no la tengamos no podremos ni evaluarla ni por supuesto decir si estamos de acuerdo o no", ha concluido el vicesecretario de Comunicación del PP.