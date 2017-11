El PP recalca que el sistema español es tan garantista como el belga y confía en la colaboración de este país

Casado ve "ofensivas" las palabras del exprimer ministro belga y dice que no son solo contra Rajoy sino contra los españoles

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras el comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Casado ha afirmado que en esa reunión han expresado un "rechazo rotundo" a las palabras del exprimer ministro belga Elio Di Rupo contra el presidente del Gobierno de España. "Creo que son unas palabras ofensivas no solo contra Mariano Rajoy sino también contra el partido que le apoya y contra todos los españoles", ha manifestado.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que "no se debe caer en la descalificación" y "mucho menos en poner en duda una democracia ejemplar como es la española", que ha tomado unas "medidas institucionales" que habría tomado "cualquier otro gobierno del mundo" si tuviera que "frenar un desafío secesionista" en una parte de su territorio.

Dicho esto, ha reiterado que "no se pueden hacer ese tipo de declaraciones" --al asegurar que España ha ido "demasiado lejos"-- porque la democracia española "es ejemplar" y "muy garantista". "Es absurdo decir que el sistema penal español no es garantista", ha exclamado, para recordar que los medios de comunicación llevan meses avisando de los tipos penales en los que podían incurrir los independentistas si seguían adelante con su hoja de ruta soberanista.

Al ser preguntado si se plantea el PP la posibilidad de que Bélgica no entregue a Puigdemont, el dirigente del PP ha asegurado que no se plantean que un Estado miembro de la UE "no colabore ante órdenes de detención internacional". "Tenemos un respetuoso comportamiento con todos nuestros socios en la UE y esperamos que el resto lo tenga", ha dicho, para agregar que en el caso de Puigdemont es un "clamor internacional" a favor del cumplimiento de la legalidad y el marco constitucional español que también forma parte del "acervo comunitario".