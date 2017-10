El PP recalca que Puigdemont puede "dar marcha atrás" hasta que el Senado apruebe el artículo 155

Dice que Pablo Iglesias se "ha autoexcluido" de cualquier acuerdo constitucional con el Gobierno y el PP

"Hasta que se celebre el Pleno, Puigdemont puede rectificar o puede volver a la legalidad constitucional, incluso puede convocar elecciones. Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen", ha señalado en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press.

En su opinión, "es muy difícil" no acudir a este artículo constitucional ante los pasos del Gobierno catalán, pero ha avisado de que "no es una fórmula mágica", por lo que hay que aplicarlo "con prudencia" y de forma "eficaz". En cualquier caso, sostiene que el fin último de la activación del 155 es la celebración de elecciones en Cataluña para "recuperar la legalidad", y cree que, si no se aplicó ante, es porque se trata de una "artículo inédito" y "había que cargarse de razones".