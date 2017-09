PP rechaza publicar los regalos que recibe el presidente y los altos cargos de la Junta de CyL

El Grupo Parlamentario Popular en la cámara de CyL ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) defendida pro Podemos a través de la que se pide a la Junta de Castilla y León que haga públicos los regalos que reciben el presidente y los altos cargos de la Junta.

No obstante, al pesar del respaldo del resto de grupos parlamentarios, el PP ha votado en contra, ya que, como ha argumentado el procurador 'popular' Jorge Domingo Martínez Antolín ya está establecido que no se pueden aceptar regalos salvo aquellos que sean de cortesía, ya que, de no ser así, los altos cargos de la Junta están "obligados" a devolverlos.