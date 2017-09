El PP dice que día 2 no pasará "nada", "seguirá saliendo el sol" y no se va a ceder por dejar de incumplir la ley

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el 2 de octubre, un día después del referéndum que quieren organizar los independentistas, no pasará "nada" y "seguirá saliendo el sol", ya que, según ha dicho, el Gobierno de Mariano Rajoy "no tiene nada que ceder" para que el Gobierno de Carles Puigdemont deje de incumplir la ley.

"El 2 de octubre seguirá saliendo el sol, venderán pan en las panaderías, los periódicos saldrán a las calles. Y el Gobierno de España no tiene nada que ceder a alguien por dejar de incumplir la ley. Aquí no puede haber chantajes del que está cometiendo delitos diciendo a ver qué me dais a cambio si dejo de cometer delitos", ha enfatizado Casado, tras asistir a un acto en la madrileña Puerta del Sol por los nuevos cargos del Gobierno madrileño.