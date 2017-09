El PP pide la nulidad del acuerdo del ayuntamiento de Alicante para cambiar el nombre de calles franquistas

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó el cambio de nombre de las calles franquistas en el juicio que se ha celebrado este martes en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante.

Los 'populares' han argumentado que la Comisión No Permanente de pleno debía proponer al Ayuntamiento las calles a modificar y que debía ser aprobado por el pleno. A partir de ahí, según el PP, debía trasladarse a la Concejalía de Estadística el acuerdo adoptado por el pleno para su ejecución.

Al respecto, han subrayado que la Comisión No Permanente no tenía como motivación proponer nombres para las calles a sustituir y, han alegado, además, falta de participación de los vecinos. Han señalado que no se ha buscado unanimidad en los nombres y que se ha carecido de criterios objetivos que evitaran susceptibilidades y cambios en el futuro.