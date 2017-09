El PP pide no poner el "foco" en que se despida a la Guardia Civil con "¡A por ellos!" porque "no hay delito"

Casado dice que las Fuerzas de Seguridad actuarán "sin complejos" para defender la libertad de la "mayoría silenciosa" en Cataluña

El portavoz de Comunicación del PP, Pablo Casado, considera que no hay delito en las "manifestaciones espontáneas" de ciudadanos que despidieron a la Guardia Civil destinada a Cataluña al grito de "¡A por ellos!", y ha criticado que "algunos" critiquen estas actuaciones y, sin embargo, no condenen actuaciones como los vehículos de la Benemérita "destrozados por los radicales".

"Creo que no hay que poner el foco dónde no existe delito. No voy a entrar a valorar qué dicen los paisanos de los guardias civiles cuando salen del cuartel correspondiente. Entro a valorar los cinco vehículos de la Guardia Civil destrozados por radicales y que 20 guardias civiles estuvieron retenidos toda una noche porque los radicales violentos no les dejaron salir. A mi eso sí me parece delictivo", ha enfatizado.