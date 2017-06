El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha señalado este martes que no ve "cual es la noticia" del desfile de exdirigentes del PP, entre ellos varios exministros, que declaran estos días como testigos en el 'caso Gürtel' porque, según ha destacado, el juez Pablo Ruz, ya dijo en su instrucción que "no había sobresueldos".

Es más, Hernando ha llegado a decir que no ve "noticia" en lo declarado por los ex dirigentes del PP, porque es lo mismo que en su día dejó claro el juez Ruz, esto es, que en su partido "no hubo sobresueldos ni pagos de ese tipo".