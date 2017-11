PP insta a quienes critican el Cupo vasco a que digan "cuál es el fallo del cálculo" y, "si tienen razón, lo corregimos"

El parlamentario del PP vasco Antón Damborenea ha instado a quienes critican el sistema del Concierto Económico y el Cupo vasco en base a informes de "expertos", a que "digan objetivamente dónde está el error y cuál es el fallo del cálculo", de forma que "si tienen razón, lo corregimos".

Damborenea ha remarcado que el acuerdo sobre el Cupo vasco "no es un acuerdo entre PP y PNV, sino un acuerdo entre gobiernos y con los funcionarios de los gobiernos". "Para que quede claro, porque luego pasa lo que pasa y se hacen las críticas que se hacen", ha dicho, para insistir, además, que el Cupo vasco "no tiene nada que ver con la financiación económica del régimen común", porque "da igual el Cupo que nosotros paguemos, si es más o menos, no va a las demás comunidades autónomas".