PP aboga por conformar un gobierno de "fuerzas constitucionalistas" en Cataluña que obligue a posicionarse a Podemos

Barreiro dice que la decisión de la justicia belga sobre Puigdemont no supone que sea "más o menos independiente que la española"

"He podido ver lo que se decía cuando la justicia tomaba decisiones en relación a determinadas personas relevantes en nuestro país, algunas del ámbito político y otras no, y en aquel momento eran actos de democracia mientras en este momento parece que no. A mí me gusta vivir en un país donde uno de los pilares fundamentales sea la justicia y responda a criterios de independencia", ha añadido.