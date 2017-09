El PP destaca que 7 millones de catalanes no acudieron a la Diada y avisa a Puigdemont de que no aceptarán "un trágala"

Hernando apunta que la aplicación del artículo 155 "siempre" está sobre la mesa e insiste en que actuarán con "proporcionalidad"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha destacado este martes a los siete millones de catalanes que no participaron en la manifestación de la Diada, que ha denunciado que han convertido "en una fiesta sectaria y partidista", y ha respondido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que los 'populares' siempre están abiertos al diálogo pero nunca aceptarán "un trágala" para "acabar con España violentando todas las leyes".

Para Hernando, este paso del Tribunal Constitucional demuestra que aquellos que están planteando "una guerra" contra el Estado de Derecho "no se van a salir con la suya" y van a ser "derrotados". "Este es un paso más en esa derrota de los que quieren saltarse a la torera el Estatut, la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha insistido.

De hecho, ha insistido en que debe tenerse en cuenta que la manifestación celebrada en Barcelona con motivo de la Diada fue numerosa pero "mucho menos numerosa que otros años", lo que le lleva a la conclusión de que "la mayoría de los ciudadanos catalanes no están por violar la ley y vulnerar el estado de derecho".

En este punto, Hernando ha advertido a los independentistas de que "han roto la convivencia" en Cataluña pero "no van a romper España". "Pueden montar todas las pantomimas que consideren oportuno y hacer todos los movimientos necesarios para mantener ese referéndum que no se va a realizar, no tiene ningún sentido y resulta ridículo", ha emplazado.