PP vasco advierte a Urkullu de que no apoyará sus presupuestos para "aventuras que acerquen a Cataluña"

Alonso insta al lehendakari a ser "responsable y respaldar la democracia española en este momento porque es su obligación"

Sin embargo, ha criticado que en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no quiere dialogar". "No hay ningún diálogo democrático por ninguno de los cauces que pueden garantizar los derechos de los demás y allí las minorías son pisoteadas, sus garantías y derechos no existen", ha censurado. "Se ha pisoteado absolutamente la libertad y la posibilidad de diálogo democrático" y el Parlamento catalán "está cerrado", ha incidido.

"Un lugar donde no haya duda del relato de lo ocurrido, que hubo víctimas y verdugos. Que no haya justificación al intento de imposición totalitaria a través de un proceso de limpieza ideológica", ha denunciado.

Además, ha sostenido que en "este conflicto y enfrentamiento no puede haber empate, como no podía haberlo entre ETA y el Estado de derecho". "No puede haber empate entre quienes quieren dividir y poner una supuesta identidad particular por encima del bien común, de los valores europeos y de los valores que representa la Constitución española y para que no haya empate nos tenemos que posicionar todos", ha subrayado.