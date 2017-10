PP vasco acusa a Urkullu de "internacionalizar la incertidumbre" para empresas e inversores con su visita a Quebec

Estará "al otro lado del teléfono" para acordar presupuestos si PNV "pone por delante el interés ciudadano al discurso nacionalista"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de "internacionalizar la incertidumbre" con la visita que está realizando durante estos días a Quebec y, en este sentido, ha alertado de que "corremos el riesgo de que active el derecho a decidir no venir de las empresas y de los inversores que huyen de los mensajes políticos confusos".

A su entender, con este viaje, "corremos el riesgo de que el lehendakari active el derecho a decidir no venir de las empresas y de los inversores que huyen de los mensajes políticos confusos". "El PP no quiere que, cuando los inversores miren o escuchen a esta tierra, reciban mensajes confusos. Necesitan mensajes de certidumbre y estabilidad", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que, en las últimas semanas, cerca de 1.800 empresas "han abandonado Cataluña, huyendo de la inestabilidad" y, según ha remarcado, "no han decidido venir a Euskadi" porque no es "fiscalmente atractiva" y también porque el "discurso" del PNV no es "suficiente refugio de estabilidad, certidumbre y seguridad".