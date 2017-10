PP acusa a Urkullu de hacer mensajes contradictorios que generan "desasosiego e incertidumbre" en la sociedad vasca

Pide a PNV y lehendakari que "no jueguen a debilitar la ley porque debilitarán la convivencia, que existe en Euskadi"

"Esto no va ya de nacionalismo o no nacionalismo; no va de sentimientos sobre si uno se siente más vasco o menos vasco, más español o menos catalán o más catalán; no va de si uno es o no nacionalista; esto va sobre si uno respalda, respeta y ampara el ordenamiento constitucional y las normas con las que nos hemos dotado para convivir o si uno respalda la ley de la jungla, que es la ley que rige cuando deja de funcionar el Estado de derecho", ha defendido.